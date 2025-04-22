Торговый центр долгие годы был одной из визитных карточек Омска. Уникальное место и сегодня привлекает тысячи покупателей со всего города.

Ровно сорок один год назад – 23 апреля 1984 года – торговый центр «Омский» принял первых покупателей. «Омск-информ» вспоминает, как создавалась эта визитная карточка города и как менялось ее внутреннее наполнение.

Проект, удостоенный Госпремии, поначалу едва не зарубили

Торговля начала бурно развиваться в Омске в начале прошлого века. Вместо лавок и лабазов стали появляться специализированные магазины, Любинский проспект превратился в сплошные торговые ряды. В советские годы каждый район города имел свой универмаг, главный из них занимал два здания на том же Любинском проспекте (тогда – улица Ленина), но по-настоящему крупного магазина уже ставшему миллионным Омску не хватало.

– В конце 60-х на одной из рабочих встреч с министром торговли РСФСР Дмитрием Павловым я высказал пожелание омичей построить большой Дом торговли, – вспоминал тогдашний начальник областного управления торговли Алексей Опалев. – Тот возмутился: «Но у вас в городе только что огромный универмаг построили». Я объяснил, что это здание мы отдали под «Детский мир», чтобы люди не объезжали десятки магазинов по всему городу в поисках нужных для ребятишек вещей. «Вы это с министерством даже не согласовали, я вас за такую самоволку с работы снимаю!», – вскипел министр. Но потом успокоился и говорит: «Да, правильно сделали. А насчет Дома торговли, если область долевое участие в строительстве примет – процентов 15–20 от стоимости хотя бы, – подумаю».

В результате министерских раздумий в 1967 году Омск получил разрешение на строительство ТЦ, причем не по типовому проекту, как в то время широко практиковалось, а по индивидуальному. Проектирование было поручено Ленинградскому филиалу Гипроторга, возглавил работу 28-летний архитектор Юрий Земцов, разработку фасадов доверили омскому зодчему Владимиру Паровышнику, а интерьеров – его коллеге Юрию Зайченко.

С участком для будущего ТЦ власти определились быстро – рынок, занимавший огромную площадь в центре города и своими ветхими строениями вовсе его не украшавший, но для народа место «прикормленное».

– Главной особенностью нашего проекта было размещение торговых залов на разных уровнях вокруг атриума, – рассказывал Юрий Земцов. – Двигаясь по ним по спирали, покупатель поднимался практически незаметно для себя и обходил все отделы. Или наоборот – можно было подняться на эскалаторе и, обходя атриум по той же спирали, спуститься вниз. Такого в стране не было нигде, и мы с тревогой ждали согласования в Госстрое. Принимавший проект главный специалист экспертного управления сразу заявил: «Это пройдет только через мой труп», но согласился отправить нашу работу независимому эксперту, которым оказался доктор архитектуры Борис Бахтин. Он полностью одобрил проект, отметив высокое качество архитектурных решений. Спорить с народным архитектором СССР никто не решился, и проект утвердили.

Однако финансирование строительства было открыто только в 1974 году, за это время его стоимость возросла в два с половиной раза, и после закладки фундамента стройку заморозили на три года. К ее возобновлению в Омске организовали изготовление белых бетонных плит для фасадов, в латвийском городке Цесисе нашли подходящий кирпич для внешних стен. А назначенный в 1982 году директором ТЦ Евгений Студеникин занялся поиском торгового оборудования и наполнением товарной базы.

Дело это было не менее сложным, чем строительство – страну обуревал тотальный дефицит всего и вся, из-за отсутствия товаров закрылись только что возведенные универмаги в Челябинске и Красноярске. Не меньше хлопот было с эскалатором. Пока стройка стояла, тот, что был заложен в проекте, уже не выпускался. Шахту под эскалатор решили было замуровать, но Студеникин поехал в украинский Стаханов, где эти эскалаторы и делали, и уговорил соорудить еще один для Омска, пообещав достать необходимый для этого металл. Все получилось, к открытию ТЦ эскалатор был смонтирован, и потом еще долгое время омичи приходили просто, чтобы покататься вверх-вниз по «чудо-лестнице».

В 1986 году за проектирование и строительство торгового центра была присуждена Государственная премия РСФСР в области архитектуры. В число лауреатов вошли Юрий Земцов и Владимир Паровышник.

ТЦ прогнулся под арендаторов

Торговый центр полюбился омичам с первых дней. Просторный и светлый атриум со сквозным проходом напоминал бойкую улицу, по обеим сторонам которой ввинчивались вверх торговые комплексы. Здесь можно было купить практически все, что в то время производили для народа отечественные заводы и фабрики. Импортные товары были, конечно, в дефиците, но и их руководство ТЦ умудрялось добывать, выбивая фонды из министерства, выменивая по бартеру в других регионах.

На площади в 15 тыс. кв. м (общая площадь ТЦ – 32 тысячи «квадратов») разместились восемь комплексов – женская и мужская одежда и обувь, товары для дома и отдыха, спортивные товары, все для шитья и вязания, комплекс подарков и комплекс «Богатырь». С последним, кстати, пришлось немало помучаться – не было на наших фабриках лекал на 60–70-е размеры.

После распада СССР торговый центр прошел стадию приватизации, в результате которой практически единоличным владельцем омского гипермаркета стал его гендиректор Евгений Студеникин. В целом предприятию это пошло на пользу, дав возможность быстрее вписаться в рыночную экономику и гибко реагировать на все ее повороты.

Комплексы ТЦ стали меняться в зависимости от предложений рынка, ценообразования и потребительского спроса. Был создан отдел внешнеэкономических связей, напрямую стали закупаться товары в Германии, Швеции, Финляндии, Югославии, а сам ТЦ в 1993 году был зарегистрирован как российско-тайваньское совместное предприятие. Покупателям, впрочем, все эти пертурбации были безразличны, их устраивало расширение ассортимента и появление модной одежды, качественной бытовой техники, других зарубежных товаров, еще несколько лет назад недоступных рядовым омичам.

Руководству же ТЦ приходилось быть в постоянных поисках новых контактов с поставщиками, закупках популярных товаров. Покупатели не желали примерять костюмы «Большевички», смотреть телевизоры «Горизонт» и тестировать стиралки «Сибирь». В Омск стали активно заходить федеральные сети, конкурировать с которыми было практически невозможно. Как, например, из Омска перекрыть поставки бытовой техники компании «М.Видео»? Проще и правильнее с точки зрения экономики сдать ей часть площадей в аренду. По такому пути со временем и пошло руководство торгового центра. Сейчас большая часть его площадей находится в аренде, на них продаются парфюмерия и косметика «Рив Гош», одежда Zolla, ювелирные изделия Sokolov, книги «Читай-города», товары «Детского мира» и других российских и зарубежных компаний.

Произошли изменения и в самом руководстве. В 2006 году скончался Евгений Студеникин, и контрольный пакет акций перешел к его сыну Валерию. Затем по поводу дальнейшего развития ТЦ разгорелся внутрисемейный конфликт, и после ряда судебных тяжб в 2019 году во главе предприятия встала дочь его основателя Елена, а с 2022 года – ее муж Станислав Абрамов.

Кулинарная слава понемногу уходит

Одним из комплексов в составе торгового центра стал универсам, разместившийся на площади в тысячу квадратных метров. Он был и остается одним из крупнейших продуктовых магазинов Омска. Руководство изначально поставило задачу иметь на прилавках все группы продовольственных товаров и максимально дополнить их кулинарной продукцией собственного производства.

Задолго до открытия ТЦ встал вопрос о закупках оборудования для универсама – печей, холодильников, многого другого, о чем покупатели и не догадываются, но без чего современному магазину не прожить. В СССР все это, как и товары, было в дефиците. Чтобы найти холодильное оборудование для универсама, Студеникин обзвонил знакомых коллег по всей стране. Один из них припомнил, что в Барнауле так и не открыли «Океан» с поставленными для него немецкими холодильниками. Евгений Аркадьевич метнулся туда и сразу договорился о покупке всего на корню, но показать ему упакованную в ящики линию отказались.

– Вечером пошел на склад, – рассказывал Студеникин. – Прошу сторожа открыть ящики. Тот ни в какую. Достаю из «дипломата» две бутылки «Столичной» и круг копченой колбасы – вопрос решен, двое парней подскочили, несколько ящиков вскрыли – все в масле, ни грамма ржавчины, «новняк», словом.

В 2002 году универсам реконструировали, полностью заменив оборудование и в соответствии со временем переименовав его в супермаркет. Омичи приезжали сюда из других концов города, чтобы купить продукты, которых не было в их магазинах, а если и были, то куда менее качественные. В ТЦ приезжали за изделиями из рыбы, мясными полуфабрикатами, блинчиками и пирожками, деликатесами.

В наши дни ассортимент собственной продукции здесь несколько сузился. Нет уже того разнообразия рыбных изделий (возможно, из-за резко возросшей цены), меньше стало выпечки, мясной продукции. Видимо, сказывается конкуренция со стороны сетевых супермаркетов, появившихся в каждом районе города, и, возможно, те же цены, отпугивающие значительную часть покупателей.

Ресторан сменила дискотека, а потом фуд-корт

Еще одной составляющей торгового центра стал ресторан. Он располагался на втором этаже с отдельным входом с улицы Гусарова. В зале были места с диванами, за другими столами стояли красивые венгерские стулья. Поначалу сюда перекочевали из «Маяка» и «Туриста» фарцовщики, картежники и «золотая молодежь» города, но вскоре заведение почему-то утратило популярность и было преобразовано в ночной клуб «Эпицентр» с большим танцполом. Однако он тоже не прижился, и в 2004 году было решено открыть на этом месте фуд-корт «Сытная площадь», уже не с отдельным входом, а по эскалатору через торговый центр.

По соседству расположился уютный коктейль-бар с хорошим выбором напитков и легкими закусками. Но если «Сытная площадь» работает и по сей день, хотя уже не с таким числом едоков, как в первые годы, то коктейли в баре по не совсем понятным причинам через несколько лет исчезли, а потом он и вовсе закрылся. Был еще бар на третьем этаже, где можно было перекусить, выпить пива или сухого вина, но и он уже более десяти лет не работает.

Расставшись с «Эпицентром», руководство ТЦ не оставило мыслей о ресторанном бизнесе – в 2005 году возле главного входа появился ресторан «Гжель». Выполненные в соответствии с названием интерьеры, русская кухня с оригинальными фирменными блюдами привлекали посетителей 13 лет, а затем рентабельность заведения показалась хозяевам ТЦ недостаточной, и ресторан был закрыт, а его помещение перешло в аренду сети кофеен Anytime.

Сегодня ТЦ «Омский» далеко не самый крупный торговый центр города. По общей площади его превосходят Festival City (36,5 тыс. м²), «Апельсин» (70 тыс. м²), «Мега» (154 тыс. м²), «Континент» (160 тыс. м²). Но он по-прежнему любим омичами, а его здание остается одной из «визитных карточек» Омска.

Олег Татин