Пробные экзамены пройдут по 9 предметам.

В ОмГУ имени Ф.итМ. Достоевского пройдут «Пробные вступительные испытания – 2025». Они актуальны для тех, кто будет поступать в вуз без результатов ЕГЭ. Это абитуриенты с дипломом СПО и иностранные граждане.

25-26 апреля пробные экзамены пройдут в онлайн-формате. Их проведут по следующим предметам: русский язык, математика, английский язык, физика, химия, биология, информатика, история и обществознание.

Участники мероприятия смогут проверить уровень своей подготовки и познакомиться с форматом вступительных испытаний. Такой подход позволит снизить уровень стресса перед настоящими экзаменами.

Регистрация на мероприятие обязательна: https://omsu.ru/geninfo/forms/trial-exam.php

Для всех желающих отдел довузовской подготовки ОмГУ проводит курсы подготовки к вступительным экзаменам, в том числе творческим испытаниям, которые нужны для поступления на факультет культуры и искусств. Информация представлена на сайте: https://do.omsu.ru