Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

Большеуковским районным судом Омской области рассмотрено уголовное дело против 54-летнего жителя района. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст 228 УК РФ, которое предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотиков без намерения их распространения в значительном объеме.

В ходе судебного разбирательства было выяснено, что днем 14 декабря прошлого года обвиняемый собрал верхушки растения дикорастущей конопли на участке разрушенного жилого здания, получив в результате наркотическое вещество весом 127,5 грамма.

Мужчина полностью признал свою вину. Судья принял решение назначить мужчине наказание ниже низшего предела, установленного законом, применив статью 64 УК РФ в виде одного года и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наркотик, изъятый у подсудимого, решено уничтожить.