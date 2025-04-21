В МЧС объяснили происшествие техническим сбоем.

Жители Октябрьского района Омска пережили беспокойную ночь. Начиная с 22:49 часов 20 апреля громкий сигнал сирены неоднократно звучал в окрестностях улиц Рабочих, Берко Цемента и района телевизионного завода. Сообщение об этом появилось в группе «Инцидент Омск».

Тревожный сигнал сопровождался яркими вспышками света неподалеку от улицы Кирова. Официальных сообщений о проведении учебных мероприятий или проверок от властей не поступало, а представители служб экстренного реагирования сохраняли тишину относительно происходящего. Очевидцы утверждают, что за один час сирена включалась минимум шесть раз подряд.

Один из местных жителей дозвонился до экстренных служб.

– Я сейчас позвонила в МЧС, оператор пояснила, что технический сбой произошел. Все спокойно! – сообщила омичка в комментариях.

Официальных сведений от оперативных служб на данный момент не поступало.