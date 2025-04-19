Для «ястребов» этот матч может стать последним в сезоне.

Сегодня, 19 апреля, в Ярославле состоится пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом». В первом матче «ястребы» обыграли «Локо» со счетом 4:1. Однако в остальных матчах серии омичам не удалось одержать ни одной победы. Сначала на домашней арене «Локомотив» сумел отыграться с зеркальным результатом – 4:1, в Омске «железнодорожники» разгромили «ястребов» со счетом 2:6, а в последней встрече в плотной борьбе одержали победу со счетом 1:2.

Билеты на этот матч уже нельзя приобрести. Это показывает, что болельщики с большим интересом ждут предстоящий матч.

Напомним, что ранее после прошлого поражения в Омске Рид Буше заявлял, что в пятой игре для «Авангарда» на кону будет стоять весь сезон. Счет в серии на данный момент 1:3 в пользу ярославцев.