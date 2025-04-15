Третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:6.

Сегодня, 15 апреля, на «G-Drive Арене», «Авангард» встретился с ярославским «Локомотивом» в третьей игре 1/4 финала Кубка Гагарина.

В первом периоде первую шайбу забросил нападающий «железнодорожников» Егор Сурин, 0:1. Во втором отрезке отрыв увеличился: гол забил нападающий «Локомотива» Максим Березкин. «Авангард» пытался сопротивляться натиску. Защитник омичей Семен Чистяков распечатал ворота соперника, и счет в концу отрезка составил 1:2.

В третьем периоде ярославцы забили еще две шайбы: отличились Максим Шалунов и Максим Березкин. Тренер«ястребов» Ги Буше за 7 минут до конца отрезка снял вратаря. Однако это не спасло: пятый гол принадлежал Александру Полунину. За 2 минуты до финальной сирены нападающий «Авангарда» Райан Спунер забросил вторую шайбу «Локомотиву». Однако точку в матче поставил нападающий соперников Артур Каюмов, исход матча – 2:6. К концу игры заполненная зрителями 12-тысячная арена вмиг опустела, омичей явно расстроило это позорное поражение. Итог серии 1:2, лидирует команда из Ярославля.

Четвертый поединок между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится в Омске, на «G-Drive Арене», 17 апреля, в 19:30.