На данный момент омичи уступают в серии со счетом 1:3.

Форвард «Авангарда» Рид Буше назвал причину поражения в четвертой игре серии против ярославского «Локомотива». Накануне омская команда уступила в овертайме со счетом 1:2.

– Не так много ярких событий в матче. Победила команда, проявившая большее терпение. Такой неудачный отскок в овертайме. Мой гол? Мы выступали в большинстве, партнеры здорово разыграли, у нас не так часто это получается в плей-офф, – цитирует слова Буше портал Чемпионат.com.

Кроме того, нападающий отметил, что сейчас нужно нормально отреагировать на поражение и играть дальше.

– Ситуация такова, что сейчас на кону весь сезон. Нам нужно должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию, – подчеркнул Буше.

Напомним, что после вчерашнего поражения счет в серии стал 3:1 в пользу «Локомотива». Следующая игра в серии пройдет в Ярославле в субботу, 19 апреля. Начало в 20:00 по омскому времени.