Счет в серии стал 3:1 в пользу ярославцев. Следующая игра может стать последней.

Сегодня, 17 апреля, на «G-Drive Арене» прошла четвертая игра 1/4 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом».

Первый период остался за гостями, но в самом концовке «Локо» схватил удаление, и на 27-й секунде второго периода нападающий омичей Рид Буше открыл счет - 1:0. Ярославцы довольно быстро сравняли счет: их капитан Александр Елесин воспользовался неразберихой у ворот «Авангарда» - 1:1. Больше шайб во втором периоде не было, хотя игра была обоюдоострой.

В третьем периоде ни одной из команд не удалось выйти вперед, поэтому исход встречи решил овертайм. Перехватив шайбу у своих ворот, «Локомотив» закрепился в зоне «Авангарда», и точку в матче поставил Александр Радулов, который с добивания сделал счет 2:1. Ярославцы повели в серии 3:1.

По окончании игры хоккеисты омской команды попрощались с болельщиками, объехав «G-Drive Арену» по кругу. Следующий матч в Ярославле (19 апреля) может стать последним.