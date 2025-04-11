«Ястребы» открыли счет в первой же смене. Игра получилась ураганной.

Хоккеисты омского «Авангарда» уверенно начали серию 1/4 финала плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом». Стартовую игру серии на площадке соперника «ястребы» выиграли со счетом 4:1.

Омичи открыли счет уже на 29-й секунде матча: классный бросок удался Риду Буше. Во втором периоде хозяева остались втроем против пятерых игроков «Авангарда», и гости образцово-показательно реализовали большинство: Майкл Маклауд забил уже в пустые ворота. В самой концовке периода «Локомотив» одну шайбу отыграл, наказав «Авангард» за глупые удаления.

Во втором перерыве главный тренер «ястребов» Ги Буше, очевидно, провел жесткий разговор со своими подопечными. И на третий период омичи вновь вышли заряженными и собранными. На 49-й минуте Наиль Якупов классно поработал на пятачке и сделал счет 3:1. А за шесть минут до конца основного времени Райан Спунер воспользовался ошибкой ярославцев при смене состава, убежал один на один с вратарем хозяев и в четвертый раз зажег красный свет за его спиной.

Убедительную победу «ястребов» со счетом 4:1 омрачила травма Маклауда, получившего удар в голову. Он сразу ушел в раздевалку.

Матч №2 состоится в Ярославле в воскресенье, 13 апреля. Начало игры в 20.00 по омскому времени.