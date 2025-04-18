Ремонт сетей внезапно затянулся.

Жильцы дома № 130 на улице Декабристов в Омске пожаловались в соцсетях на отсутствие воды. В доме уже три дня нет ни холодной, ни горячей, ни отопления.

– Ни одного сотрудника тепловой! Все разрыли и уехали, – рассказала омичка Ирина Разина.

В «Тепловой компании» сообщили, что ремонт затягивается, так как при запуске холодной воды рабочие выявили свищи на трубопроводе. Для проведения монтажных работ требуется вскрытие полов в нежилых помещениях. Сегодня работы в кирпичной четырехэтажке 1942 года постройки продолжатся.

– Компания «ОмскРТС» проводила испытания на максимальную температуру теплоносителя. По факсограмме акционерного общества «ОмскРТС» для обеспечения безопасности по некоторым адресам акционерного общества «Тепловая компания» временно отключила участки тепловых сетей. С нашей стороны подача отопления была восстановлена. После запуска было обнаружено место возможного дефекта трубопровода, из-за чего данный участок был выведен в ремонт, – сообщили в компании о проблемах с горячей водой.

Закончить работы планируется к концу дня.