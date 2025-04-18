Энергокомпания не выполнила обязательства по договорам в течение шести месяцев.
Омское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предписание ПАО «Россети Сибирь» из-за невыполнения организацией договорных обязательств по подключению объектов к электросетям.
Основанием для разбирательства послужили обращения граждан, жаловавшихся на несоблюдение установленных норм технологического подключения. Согласно представленным материалам, энергоснабжающая организация подписывала соглашения с клиентами на подключение объектов в Омске и Омской области, однако обязательства перед ними своевременно исполнены не были.
– Установлено, что срок выполнения мероприятий по договорам, который составляет шесть месяцев, нарушен. На момент обращения граждан в антимонопольный орган мероприятия ПАО «Россети Сибирь» фактически не исполнены, – сообщили в ведомстве.
Компания ПАО «Россети Сибирь» понесла административное наказание за выявленные правонарушения. Федеральная антимонопольная служба дала организации месяц на устранение нарушений после получения соответствующего уведомления.