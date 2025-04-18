Проверены 70 уклоняющихся от воинского учета ставших гражданами России иностранцев.

В Омской области проверили соблюдение миграционного законодательства. В ходе рейдовых мероприятий выяснилось, что граждане других стран и те, кто уже получил российское гражданство, нарушают законы. Их привлекли к административной ответственности.

В военном следственном отделе СКР по Омскому гарнизону на этой неделе в Центральном округе прошли очередные рейды на строительных площадках, проверили более 70 человек. Особое внимание уделяется натурализованным иностранцам, которые не исполняют свой воинский долг перед новой Родиной, рассказал «Город 55».

В апреле было проверено более 50 адресов, где зарегистрированы такие граждане. Выяснилось, что 60 человек нарушают законы РФ. Как оказалось, шестеро мигрантов подписали контракт с Российской армией и уже воюют в зоне СВО.