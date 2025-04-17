Спортивный комментатор вновь высказался об отсутствии багажных тележек.

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь резко высказался о недостатке багажных тележек в аэропорту Омска. Критику он озвучил на медиафоруме, проходящем 17–18 апреля в Новосибирске.

– С ума, что ли, сошли: где тележки? – сказал Губерниев, вспоминая поездку в Омск.

Губерниев добавил, что в аэропорту это объяснили тем, что размер зоны для получения багажа не позволяет размещать там тележки. Тем не менее комментатор посчитал такой довод необоснованным и подчеркнул, что для крупного города уровня Омска подобное положение вещей недопустимо.

– Не верю, что люди прилетают с детьми, чемоданами и им не нужны тележки. Это же не деревня, это Омск – большой, прекрасный город, – отметил Губерниев.

Напомним, что первоначально омский аэропорт подвергся критике Дмитрия Губерниева в феврале прошлого года. Журналист прилетел комментировать «Золотые финалы» Кубка Континентальной лиги боулинга с тремя сумками и палками и не обнаружил тележек для багажа.

После неоднократных негативных высказываний комментатора в следующий его визит в Омск аэропорт предоставил ему багажные тележки.