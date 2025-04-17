Площадь увеличат почти вдвое для привлечения инвесторов.

Во время визита в Омск 3 апреля министр экономики РФ Максим Решетников высказался в поддержку проекта по расширению границ особой экономической зоны «Авангард». Об этом сообщил руководитель ОЭЗ «Авангард» Виктор Соболев.

– Министр сказал, что поддержит. Сейчас мы готовим пакет документов на увеличение особой экономической зоны, – цитирует Соболева РБК Омск.

До этого сообщалось, что Максим Решетников посетил объекты компаний, расположенных в особой зоне «Авангард», включая презентацию проекта строительства заводского производства подъемных кранов, реализуемого предприятием «Рускран».

В ноябре 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с предложением расширить площадь особой экономической зоны «Авангард», мотивируя это нехваткой свободных участков земли для новых предприятий. Он подчеркнул, что соответствующие документы уже готовятся, и выразил надежду, что положительное решение на федеральном уровне будет принято в течение следующего, 2025 года.

Особая экономическая зона «Авангард» в настоящий момент включает две площадки общей площадью 165 гектаров: первая расположена вдоль Красноярского тракта и занимает 148 гектаров, вторая находится рядом с улицей Комбинатской и составляет 17 гектаров. Как сообщал директор ОЭЗ Виктор Соболев ресурсу, планируется увеличить территорию зоны приблизительно на 400 гектаров, чтобы обеспечить размещение будущих промышленных объектов.

Заместитель губернатора Омской области Андрей Шпиленко уточнил, что практически вся имеющаяся земля в особой экономической зоне, около 95 %, уже распределена между действующими предприятиями либо заранее закреплена за будущими инвесторами.

Известно, что предприниматели устроили ажиотаж за вхождение в особую экономическую зону. Поскольку резидентские отношения с «Авангардом» позволяют получить участки без торгов и стать обладателями налоговых преференций.