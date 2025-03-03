Речь идет о тех предпринимателях, которые заключили с городом концессионные соглашения.

На заседании комитета по вопросам муниципальной собственности во вторник, 4 марта, депутаты горсовета обсудят изменения в процедуре заключения концессионных соглашений. Концессия – это форма соглашения между инвестором и государством, при которой частник может за свой счет отремонтировать или создать объект. При этом собирая доход в свою пользу.

Коррективы предполагают, что для объектов стоимостью больше 25 млн рублей необходимо будет дополнительное согласование с городским парламентом: с Контрольно-счетной палатой и тремя комитетами, по вопросам экономической политики, по вопросам муниципального имущества и финансово-бюджетным.

– Данные предложения позволят обеспечить всестороннее и полное рассмотрение депутатами Омского городского совета предложений заинтересованных лиц, выступающих с инициативой заключения концессионных соглашений в отношении объектов муниципальной собственности города Омска, – цитирует портал Om1.ru пояснительную записку.

Ранее Контрольно-счетная палата уже отказалась от предложенного ей права оценивать концессионные соглашения, но готова принять участие в обсуждении таких проектов на комитетах.