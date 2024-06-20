Еще один резидент уже зашел в особую экономическую зону «Авангард». Это компания по производству кондиционеров.

Еще один резидент уже зашел в особую экономическую зону «Авангард». Это компания по производству кондиционеров.

В ходе сегодняшнего отчета о работе правительства в 2023 году перед депутатами губернатор Виталий Хоценко рассказал об инвесторах. Один из них уже в особой экономической зоне «Авангард». Это компания по производству кондиционеров. Еще три инвестора только заявили о своих намерениях.

– Сейчас резидентство получает еще одна компания по производству систем вентиляции центрального кондиционирования с объемом инвестиций 260 млн рублей. Ведем переговоры еще с тремя инвесторами для размещения в Особой экономической зоне, – отметил Хоценко.

При этом названия компаний не прозвучали.