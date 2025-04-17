Планируется выделить 1,6 млн рублей.

Сегодня, 17 апреля, на официальном ресурсе государственных закупок появилась информация о тендере стоимостью 1,6 млн рублей на проведение научной работы по теме «Разработка метода неспецифической профилактики лейкозной инфекции у молодняка крупного рогатого скота».

Согласно условиям закупки, исполнителю необходимо выбрать минимум двух производителей сельскохозяйственной продукции в регионе, специализирующихся на выращивании молочного крупного рогатого скота. Исследования будут проводиться исключительно на территории Омской области, предпочтения относительно конкретных районов не установлены.

– Провести полный зоогигиенический анализ по условиям содержания, показателям микроклимата, системам жизнеобеспечения животных на соответствие СНиП и Ветеринарных правил (техническое состояние животноводческих помещений; наличие и состояние выгульных площадок и дворов; плотность размещения животных; технология содержания взрослого поголовья (привязная, беспривязная); системы жизнеобеспечения водоснабжения и навозоудаления; микроклимат в помещениях (освещенность, влажность, скорость движения воздуха, температура), – указано в условии задания.

Исполнителю научного исследования будет необходимо обязательно оценить качество питания животных, внести соответствующие изменения в кормовую базу при необходимости, изучить структуру стада по различным показателям, таким как возраст, уровень молочной продуктивности и показатели размножения.

Помимо прочего, ученые проведут лабораторные эксперименты для проверки эффективности препаратов на основе бетулина и его производных (бетулиновой и бетулоновой кислоты), выделяя самые действенные вещества. Животные будут распределены на контрольную группу и экспериментальную группу, одной из которых препараты не будут введены, после чего сравнят полученные результаты испытаний.