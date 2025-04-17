Планируется выделить 1,6 млн рублей.
Сегодня, 17 апреля, на официальном ресурсе государственных закупок появилась информация о тендере стоимостью 1,6 млн рублей на проведение научной работы по теме «Разработка метода неспецифической профилактики лейкозной инфекции у молодняка крупного рогатого скота».
Согласно условиям закупки, исполнителю необходимо выбрать минимум двух производителей сельскохозяйственной продукции в регионе, специализирующихся на выращивании молочного крупного рогатого скота. Исследования будут проводиться исключительно на территории Омской области, предпочтения относительно конкретных районов не установлены.
– Провести полный зоогигиенический анализ по условиям содержания, показателям микроклимата, системам жизнеобеспечения животных на соответствие СНиП и Ветеринарных правил (техническое состояние животноводческих помещений; наличие и состояние выгульных площадок и дворов; плотность размещения животных; технология содержания взрослого поголовья (привязная, беспривязная); системы жизнеобеспечения водоснабжения и навозоудаления; микроклимат в помещениях (освещенность, влажность, скорость движения воздуха, температура), – указано в условии задания.