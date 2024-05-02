С августа по сентябрь в регионе может бушевать энтеровирусная инфекция. Жителям региона нужно позаботиться о своем здоровье уже сейчас.

С августа по сентябрь в регионе может бушевать энтеровирусная инфекция. Жителям региона нужно позаботиться о своем здоровье уже сейчас.

Региональный Роспотребнадзор предупредил жителей Омской области о скором начале сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной инфекции. Ежегодно подъем болезни в регионе наблюдается в августе и сентябре. Так, на август – сентябрь прошлого года приходилось 62 % от общего количества заболевших. В этом году за 3 месяца показатель заболеваемости инфекцией составил 0,05 на 100 тыс. населения, что на уровне среднемноголетнего показателя.

– Источником инфекции может быть больной человек или носитель вируса. Вирус легко заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой или пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, контактно-бытовой и воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся: вода негарантированного качества, недостаточно обработанные овощи, грязные руки, игрушки и объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами, – отметили в надзорном ведомстве.

Для профилактики омичам советуют соблюдать правила личной гигиены, пить только кипяченую или бутилированную воду и не приобретать овощи и фрукты на стихийных рынках.