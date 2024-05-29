В регионе готовятся ввести карантин из-за лейкоза КРС. Опасную болезнь нашли в четырех районах.

В регионе готовятся ввести карантин из-за лейкоза КРС. Опасную болезнь нашли в четырех районах.

В Омской области готовятся ввести карантин из-за опасной инфекции – лейкоза крупного рогатого скота. Как сообщает «СуперОмск», заболевание обнаружили сразу в четырех районах – на фермах Горьковского, Исилькульского, Павлоградского и Шербакульского районов. На какой срок будут вводить ограничения, пока не сообщается.

На время действия карантина в районах будут действовать запреты, которые направлены на борьбу с инфекцией.

Отметим, что лейкоз – это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Сначала она протекает бессимптомно, а вскоре проявляется лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

В этом году в Омской области уже устанавливали карантин из-за лейкоза КРС в Исилькульском и Любинском районах.