Беговое соревнование состоится в конце мая.

В Омске 31 мая пройдет 12-й Всероссийский СберПрайм «Зеленый марафон». В этом году он состоится в 60 российских городах. Более 140 тысяч человек выйдут на старт по всей стране.

В Омске забег пройдет в центре города. Маршрут будет идти по улице Ленина мимо Омского драмтеатра. Длина дистанции – 4,2 км. Омичей также ждет детский забег и инклюзивный маршрут для участников с особенностями здоровья.

Во всех городах, кроме Москвы, участие является бесплатным. При регистрации каждый может внести добровольное пожертвование, после чего «Сбер» удвоит сумму и направит ее в фонд «Вклад в будущее». Эти средства направят на развитие инклюзивного образования в России.

Партнером марафона выступает подписка «СберПрайм». Для жителей Сибири на площадках старта и финиша организуют тематические активности, музыкальные зоны и подарки от партнеров.

Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 26 мая. Каждый участник получит стартовый номер.

Предыдущий «Зеленый марафон» охватил 9 городов Сибири. Его участниками стали более 40 тысяч человек. Особенно отличился Новосибирск. По общему числу участников – спортсменов и болельщиков – он стал самым масштабным, в нем приняли участие 8500 человек.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама