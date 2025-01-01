Чтобы получить крутую медаль от Всероссийского комитета поддержки Путина, достаточно пробежать 5 километров.

Общероссийская общественная организация содействия развитию регионов России «Всероссийский комитет поддержки Путина» приглашает омичей активно начать 2025 год. С 1 по 15 января проводится Новогодний «Путинский забег», принять участие в котором может любой желающий.

Это спортивное событие организовано для тех, кто хочет начать год с побед и здорового образа жизни. Забег виртуальный, дистанцию – 5 километров – можно пробежать в удобное время и там, где максимально комфортно: в парке, на беговой дорожке дома или по улицам любимого города. Принять участие может каждый, вне зависимости от возраста, уровня подготовки или местоположения. Условия максимально простые:

пройти регистрацию и оплатите участие на официальном сайте: https://russiarunning.com/event/PUTIN;

преодолеть дистанцию в удобное время;

зафиксировать результат через приложение с GPS и отправить данные (скриншот или фото) на электронную почту cross.run@mail.ru не позднее 15 января 2025 года.

Каждый участник, успешно завершивший дистанцию, получит эксклюзивную памятную медаль. Она станет символом вашей победы и будет отправлена почтой в течение 14 календарных дней.

Председатель Всероссийского комитета поддержки Путина, известный российский предприниматель Роман Путин сообщил «Омск-информу», что часть взносов участников Новогоднего «Путинского забега» будет направлена на благотворительность, в том числе на мероприятия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.