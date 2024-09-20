Такую инициативу озвучил министр спорта Иван Колесник.
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, рассказывая об итогах Форума глав регионов-членов государств ШОС, анонсировал любопытную инициативу. Глава ведомства предложил провести забег в рамках очередного форума.
– У нас есть идея провести в Омске такой забег, опираясь на имеющийся опыт, ведь у нас более 30 лет проходят крупные беговые события серии «Сибирский международный марафон». Это будет очень здорово в рамках международного сотрудничества, ведь спорт – это то, что объединяет людей! Предложили провести у нас либо молодежный марафон ШОС, либо большой марафон ШОС, думаю, они могли бы стать одними из лучших в мире, – заявил Колесник.
Пока непонятно, удастся ли реализовать данную инициативу. В Омске с 1989 года, как правило в рамках Дня города, проводится Сибирский международный марафон. Кроме того, существуют Цветочный забег и Рождественский полумарафон.