Омск-Информ
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·Спорт

В первый день весны стартовал первый этап регистрации на SIM. Состоится он в августе.

Сегодня, 1 марта, в Омске открыли первый этап регистрации на все забеги серии «Сибирский международный марафон». Об этом сообщил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник.

– Заходите на сайт, выбирайте мероприятие, дистанцию и записывайтесь, чтобы проверить результаты своих тренировок и на что вы способны, – заявил Колесник.

Весенний полумарафон «ЗаБеГ.РФ» состоится 19 мая, 16 июня – Цветочный забег, а 3 августа омичей ожидает «Сибирский международный марафон».

·Спорт

В первый день весны стартовал первый этап регистрации на SIM. Состоится он в августе.

Сегодня, 1 марта, в Омске открыли первый этап регистрации на все забеги серии «Сибирский международный марафон». Об этом сообщил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник.

– Заходите на сайт, выбирайте мероприятие, дистанцию и записывайтесь, чтобы проверить результаты своих тренировок и на что вы способны, – заявил Колесник.

Весенний полумарафон «ЗаБеГ.РФ» состоится 19 мая, 16 июня – Цветочный забег, а 3 августа омичей ожидает «Сибирский международный марафон».