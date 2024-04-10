Для этого омичам нужно зайти на сайт «Тотального диктанта», выбрать город, а потом площадку. Акция пройдет 20 апреля.

Для этого омичам нужно зайти на сайт «Тотального диктанта», выбрать город, а потом площадку. Акция пройдет 20 апреля.

С сегодняшнего дня, 10 апреля, в Омске открылась регистрация на «Тотальный диктант». Акция пройдет 20 апреля в 77 регионах России. Чтобы принять участие, омичам нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать свой город и зайти в раздел «Площадки».

В этом году в Омске главной площадкой проекта станет первый корпус ОмГУ, расположенный на проспекте Мира. Кроме того, «Тотальный диктант» пройдет и на площадках ОмГПУ, ОмГТУ, СибГУФКа и других учебных заведений. Всего в городе будет 58 площадок.