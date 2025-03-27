Регистрация на участие в акции занимает буквально несколько минут.

5 апреля состоится международная образовательная акция «Тотальный диктант». Омск традиционно участвует в этом глобальном проекте, и нередко площадки, где пишется диктант, заполняются под завязку.

Одной из таких популярных площадок вновь станет «Точка кипения Омск», расположенная на улице Маршала Жукова, 21. Написать здесь диктант может любой желающий, независимо от возраста, профессии или образования. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта totaldict.ru и выбрать «Точку кипения Омск» в качестве желаемой площадки.

– «Точка кипения Омск» в этом году традиционно поддерживает просветительский проект «Тотальный диктант». Сочный богатый язык, грамотная речь – лучший спутник профессионального роста, – говорит лидер «Точки кипения Омск» Полина Харламова. – Приглашаем омичей проверить свою грамотность и стать частью большого сообщества любителей русского языка!

В этом году автором текста для «Тотального диктанта» будет писательница, сценарист Марина Москвина. Уже известно, что текст будет посвящен путешествиям, любви к миру и людям.

«Тотальный диктант» начнется 5 апреля в 14:00. Результаты появятся через несколько дней на сайте акции.