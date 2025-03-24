Просветительская акция расширяет границы и вводит новые форматы.

В среду, 26 марта, в Омске начнется регистрация на городские площадки Тотального диктанта. В этом году автором текста для диктанта стала писательница, сценарист, телеведущая Марина Москвина.

Как и прежде, главными организаторами акции в Омске станут преподаватели и студенты ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В этом году диктант пройдет в четырех форматах:

классический диктант;

«недиктант» для детей;

тест TruD для иностранцев, изучающих русский язык;

«Тот.Язык» – текст Марины Москвиной переведут на польский, для проверки знаний иностранного языка.

– Недиктант – это новый проект фонда «Тотальный диктант», разработанный специально для детей. Участие могут принять школьники с 2 по 7 класс. Вместо написания текста под диктовку юных участников ждет серия интересных, необычных и творческих заданий по русскому языку на основе текста диктанта, – говорит доцент кафедры русского языка, литературы и документных коммуникаций ОмГУ, регинальный координатор акции Елена Лукьянчикова.

Всего для участников Тотального диктанта будет открыто 40 площадок, выбрать удобную и зарегистрироваться можно по ссылке. Кстати, сейчас в госуниверситете им. Ф. М. Достоевского идут курсы подготовки к Тотальному диктанту «Русский по пятницам». Записаться можно по этой ссылке.