Мужчина увидел оставленные в машине ключи и захотел забрать машину себе.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Омской области, подозреваемого в краже автомобиля 32-летней омички.

Сразу после сообщения о пропаже чёрного автомобиля «Nissan Teana», сотрудники Росгвардии начали его поиски. Через некоторое время угнанная машина была замечена на улице Половцева, а водитель, управлявший ею, задержан.

Выяснилось, что женщина забыла вытащить ключ зажигания и закрыть машину. Этим обстоятельством и воспользовался угонщик.

Молодой человек доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.