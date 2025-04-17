Омск-Информ
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·Общество

В числе такой пищи сладости, острые блюда и кофе.
Диетолог Мелисса Митри назвала еду, которая может испортить сон. Как сообщает «Лента.ру», во-первых, это все сладкое, острое и жирное. Сладости могут стать причиной пробуждения посреди ночи из-за колебаний уровня сахара в крови. Острые и жирные продукты вызывают кислотный рефлюкс и дают ощущение тяжести и дискомфорта в животе.
Во-вторых, бессоницу может вызывать еда с добавлением ароматизаторов, красителей и других химических добавок. Эти вещества способствуют нарушению циркадного ритма.
В-третьих, вредными для сна считаются алкоголь и кофеин. Причем одни люди ощущают это сразу, а другие только со временем.
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·Общество

В числе такой пищи сладости, острые блюда и кофе.
Диетолог Мелисса Митри назвала еду, которая может испортить сон. Как сообщает «Лента.ру», во-первых, это все сладкое, острое и жирное. Сладости могут стать причиной пробуждения посреди ночи из-за колебаний уровня сахара в крови. Острые и жирные продукты вызывают кислотный рефлюкс и дают ощущение тяжести и дискомфорта в животе.
Во-вторых, бессоницу может вызывать еда с добавлением ароматизаторов, красителей и других химических добавок. Эти вещества способствуют нарушению циркадного ритма.
В-третьих, вредными для сна считаются алкоголь и кофеин. Причем одни люди ощущают это сразу, а другие только со временем.
1219