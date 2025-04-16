«Сибагрохолдинг» должен передать Омской области 43 земельных участка.

Арбитражный суд Омской области принял решение об изъятии у компании «Сибагрохолдинг», владельцем которой является бывший депутат Госдумы Андрей Голушко, 43 земельных участков рядом с селом Ключи Омского района. Общая площадь территорий составляет примерно 84 гектара.

Информация о данном постановлении размещена в государственной информационной системе «Правосудие». Заявление об изъятии указанных участков для общественных нужд, а именно для сооружения Северного объезда Омска, было подано областным дорожным ведомством в мае 2024 года.

Суд обратил внимание на то, что компания «Сибагрохолдинг» с 2019 года находится в стадии банкротства, а спорные участки включены в состав конкурсной массы, интересы должника представлял конкурсный управляющий Павел Свекров. Судебный процесс начался прошлой весной и завершился решением об изъятии 43 участков в пользу Омской области. Компенсировать потерю земли компании предстоит выплатой более 26 млн рублей.