Форум проводится с целью формирования единых подходов к экономическому, социальному развитию регионов – членов ШОС. Обсуждается и климатическая повестка.

Сегодня, 16 апреля, в Омске проходит масштабный Международный форум устойчивого развития ШОС. Среди участников форума – руководители и представители государственных органов регионов – членов ШОС, в том числе Китая, Индии, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и других. А также представители бизнеса и дипломатических ведомств.

Организаторами форума выступили правительство Омской области, Министерство экономического развития РФ и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Такое сотрудничество подчеркивает высокий статус и масштаб мероприятия.

– Омская область, как регион, активно развивающийся в ключе современных вызовов, ориентирована на комплексное достижение целей устойчивого развития. Мы стремимся стать примером успешного сочетания экономического роста с экологической и социальной ответственностью. На площадках форума, который мы проводим при поддержке Минэкономразвития России и АКИТ РФ, будут обсуждаться темы зеленого развития регионов, реализации национальных проектов, планов адаптации к изменениям климата, – подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Зам. председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко отметил, что регион уже имеет опыт сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

– В прошлом году мы впервые провели форум глав регионов ШОС, в котором был обозначен целый ряд направлений по сотрудничеству. Наряду с созданием цифровой кооперационной платформы и других решений мы обозначили важность обсуждения вопросов, связанных с устойчивым развитием. Сегодня проходит первый форум Шанхайской организации сотрудничества на уровне бизнеса, общественных объединений, экспертов. Очень важно понимание самого понятия «устойчивое развитие». Потому что зачастую его ассоциируют исключительно с климатической повесткой. Но это не так. Термин устойчивого развития – это, прежде всего, создание благоприятных условий для жизни нынешнего поколения, при этом не ухудшая условия для развития его будущего. Это и направления, связанные и с экономикой, и с управлением, и с климатической повесткой, – подчеркнул Андрей Шпиленко.

Он уточнил, что в рамках форума пройдет презентация комплексной стратегии правительства Омской области, направленной на достижение целей устойчивого развития. Это первый комплексный документ в стране, который включил в себя все показатели, характеризующие и экономическое развитие региона, и социальное, и климатическое.

Важной задачей является вовлечение молодых людей, которые в перспективе станут лидерами устойчивого развития.

– Конечно, поговорим о повышении инвестиционной привлекательности наших площадок, особых экономических зон, технопарков через внедрение моделей, направленных на достижение цели устойчивого развития, – отметил Шпиленко.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, Омская область в качестве площадки для проведения Форума ШОС была выбрана не случайно.

– Губернатор Виталий Павлович Хоценко активно поддерживает данное направление, и стратегия, о которой мы сегодня тоже будем говорить по достижению цели устойчивого развития, отвечает на все вызовы современности, в том числе в блоке инвестиционной привлекательности региона. На территории Омской области есть для этого все условия, в частности особая экономическая зона «Авангард». Очень важно, что Министерство экономического развития Российской Федерации направило все силы для того, чтобы форум прошел успешно, достойно, и здесь собралось на сегодняшний день колоссальное количество экспертов, которые проводят рейтинги в сфере устойчивого развития. Задача сегодняшнего форума – выработать ту методологию, те основные показатели, по которым нам всем вместе с бизнесом, вместе с общественными организациями, вместе с региональными органами власти будет свободно, легко достигать целей устойчивого развития, – считает Михаил Лабудин.

Таким образом, на форуме будут выработаны единые подходы к стратегии устойчивого развития государств – участников ШОС с учетом национальных целей.

Фото: Сергей Мельников, Александр Труш.