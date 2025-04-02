Также стала известна и программа международного мероприятия.
16–17 апреля в Омске впервые проведут Международный форум устойчивого развития стран Шанхайской организации сотрудничества. Его организаторы – Министерство экономического развития России совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а также правительство Омской области. Для региона это будет дебют, впервые Омск станет ключевой международной площадкой такого уровня.
– Обсудили с коллегами организационные вопросы: транспортное обслуживание, культурную программу, участие волонтеров, медицинское обеспечение, безопасность и благоустройство территории, – написал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.
На сегодняшний день свое участие подтвердили главы субъектов Российской Федерации, зарубежные гости из Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии, представители Минэкономразвития России, Росстата, Счетной палаты РФ, топ-менеджеры банков и крупнейших компаний.