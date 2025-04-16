Губернатор отметил, что регион стал первым субъектом РФ, представившим комплексную модель достижения целей устойчивого развития на международном уровне.

В Омске проходит масштабный Международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества, участниками которого являются руководители и представители государственных органов регионов – членов ШОС, в том числе Китая, Индии, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и других стран. В рамках форума 16 апреля состоялась официальная презентация Стратегии достижения целей устойчивого развития Омской области до 2030 года. Документ был представлен заместителем председателя правительства Омской области, представителем региона при Правительстве РФ Андреем Шпиленко в рамках сессии «Роль бизнеса в развитии городов и регионов». Отмечено, что стратегия разработана на основе ключевых международных и национальных документов, включая повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года, стратегические документы РФ, а также национальные проекты.

– Омская область первой в стране представила модель достижения целей устойчивого развития, включающую три ключевых компонента: саму стратегию с детальным планом реализации в разрезе каждой из целей устойчивого развития, формирование и публикацию нефинансовой отчетности, а также продвижение целей устойчивого развития за пределами региона. Стратегия включает в себя систему показателей для мониторинга прогресса по достижению ЦУР. Всего в перечень включено 173 показателя, – отметил глава региона Виталий Хоценко.

Среди первоочередных шагов по реализации стратегии выделены создание Совета по устойчивому развитию под руководством губернатора, ежегодная публикация отчетов о достигнутом прогрессе, внедрение моделей реализации целей устойчивого развития на инфраструктурных площадках и в промышленных кластерах, а также формирование пула «зеленых» инвестиционных проектов. В целях информационной открытости в ближайшее время на портале правительства Омской области будет запущен специальный раздел «Устойчивое развитие», где граждане и бизнес смогут ознакомиться с ключевыми документами, показателями и инициативами.

На Форуме в рамках презентационной сессии также были представлены итоги всероссийского исследования, как бизнес помогает развивать города. Омск стал лидером среди 12 городов-миллионников России по уровню социальных инвестиций крупных компаний. Исследование провел Центр социального проектирования «Платформа» под руководством Алексея Фирсова. Особое внимание в работе уделено достижению одной из целей устойчивого развития ООН: «Устойчивые города и населенные пункты». Как отметил эксперт, развитие городов сегодня невозможно без включенности бизнеса, особенно в сфере социальных инвестиций и поддержки качественной городской инфраструктуры.

– Омск не только возглавил рейтинг исследования, но и продемонстрировал, как наше давнее партнерство с компанией «Газпром нефть» и их системный подход к социальным инвестициям трансформируют городскую среду. Большой вклад в развитие нашего города вносят компании «Титан», «Руском» и другие. Сегодня наша задача – создать такие условия для бизнеса, чтобы социальное предпринимательство стало не обузой, а одним из ключевых трендов развития региона, – подчеркнул Виталий Хоценко.

По итогам обсуждения было принято решение о проведении отдельного исследования, уже с фокусом на Омскую область. Оно позволит выявить региональные тренды, лучшие практики и определить точки роста для дальнейшего развития партнерства между властью и бизнесом. На Форуме собрались эксперты из разных стран, чтобы обсудить важную и в то же время непростую тему – как сделать бизнес и экономику не только прибыльными, но и ответственными по отношению к людям и природе. Эксперты поделились примерами, как такие принципы уже работают в их странах. Например, в России и Казахстане уже есть собственные системы оценки устойчивости компаний и регионов, а представитель Индии присоединился онлайн и рассказал, как такие меры помогают бороться с экологическими и социальными проблемами у них.

Фото: Сергей Мельников, Александр Труш.