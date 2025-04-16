В состязаниях приняли участие спортсмены из четырех регионов.

В Омске прошло первенство по воздушной гимнастике «Воздух-2025». В соревнованиях приняли участие 45 юных спортсменов. Состязание объединило гимнастов из Омской, Новосибирской, Тюменской и Курганской областей. Партнером соревнований стал региональный оператор «Магнит».

Участники показали свое мастерство в трех дисциплинах. Они выполняли упражнения на кольце, полотне и стропах. Цель турнира – выявление талантливых спортсменов в Сибирском федеральном округе.

– Для нас важно, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, развивать свои таланты и стремиться к новым вершинам, – сказал генеральный директор регионального оператора Карен Егоян.

Президент Федерации воздушной гимнастики Омской области Елена Мишагина отметила, что организация турнира прошла на высоком уровне. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с партнерами в развитии детского спорта.