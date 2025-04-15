Омск-Информ
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·Общество

Быстровозводимые модули удобны и функциональны для клиентов почты.
Три населенных пункта Марьяновского муниципального округа получили удобные и оснащенные современными технологиями почтовые отделения, говорится в сообщении пресс-службы правительства Омской области.
В деревнях Васильевка и Заря Свободы старые помещения заменили новыми быстровозводимыми модулями, удобными и функциональными для клиентов. А в селе Пикетном завершился крупный ремонт существующего отделения связи, который позволил значительно улучшить условия обслуживания местных жителей.
Такие перемены направлены на повышение уровня комфорта и эффективности оказания почтовых услуг населению отдаленных районов Омской области.
Ранее сообщалось, что в Омской области выбирают почтовые отделения для ремонта.
·Общество

Быстровозводимые модули удобны и функциональны для клиентов почты.
Три населенных пункта Марьяновского муниципального округа получили удобные и оснащенные современными технологиями почтовые отделения, говорится в сообщении пресс-службы правительства Омской области.
В деревнях Васильевка и Заря Свободы старые помещения заменили новыми быстровозводимыми модулями, удобными и функциональными для клиентов. А в селе Пикетном завершился крупный ремонт существующего отделения связи, который позволил значительно улучшить условия обслуживания местных жителей.
Такие перемены направлены на повышение уровня комфорта и эффективности оказания почтовых услуг населению отдаленных районов Омской области.
Ранее сообщалось, что в Омской области выбирают почтовые отделения для ремонта.