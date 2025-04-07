Омск-Информ
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·Общество

Народное голосование продлится до 24 апреля.
Омичи могут выбрать почтовые отделения, нуждающиеся в ремонте. Как сообщили в Министерстве цифрового развития Омской области, в перечень отделений включены сельские филиалы, находящиеся в плохом состоянии.
Проголосовать за тот или иной вариант жители региона могут через портал «Госуслуги». Также можно направить коллективное или индивидуальное обращение в Министерство цифрового развития РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Голосование продлится до 24 апреля.
Исходя из количества набранных голосов будут определены отделения Почты России, которые включат в график первоочередного ремонта до 2030 года.
·Общество

Народное голосование продлится до 24 апреля.
Омичи могут выбрать почтовые отделения, нуждающиеся в ремонте. Как сообщили в Министерстве цифрового развития Омской области, в перечень отделений включены сельские филиалы, находящиеся в плохом состоянии.
Проголосовать за тот или иной вариант жители региона могут через портал «Госуслуги». Также можно направить коллективное или индивидуальное обращение в Министерство цифрового развития РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Голосование продлится до 24 апреля.
Исходя из количества набранных голосов будут определены отделения Почты России, которые включат в график первоочередного ремонта до 2030 года.