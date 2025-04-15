Завершение строительства запланировано на июнь 2026 года.

Строительная фирма «Диалог» получила от омских властей разрешение на строительство двух магазинов на улице 10 лет Октября, сообщает «РБК Омск» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства городской администрации.

Магазин построят на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-я Линия, вблизи торгового комплекса «Квадро». Ранее там установили ограждение, а позже разместили информационную табличку с характеристиками строительства. Оба строения проектируются двухуровневыми, площадь первого составит примерно 737,5 кв. м, второго – около 1,5 тыс. кв. м.

Завершить строительные работы планируют к июню 2026 года. Ответственным за выполнение проекта выступает индивидуальный предприниматель Илья Невзгодов.

Компания «Диалог», зарегистрированная в марте 2022 года в Омске, занимается управлением недвижимостью. Ее учредитель – Гульбаршин Жуматаева, директор – Дмитрий Дедков. В штате числится один сотрудник. Выручка в 2024 году составила 23 млн рублей, убытки – 31 млн рублей.