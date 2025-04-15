Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Зимние осадки заметили в Тарском и Большереченском районах.
Сегодня в Тарском районе Омской области выпал снег. Как сообщает газета «Тарское Прииртышье», снег лежит от села Черняево до деревни Решетниково в Большереченском районе.
Ранее синоптики сообщали, что в ночь на вторник в северных районах Омской области похолодает до –7 градусов. Местами пройдет мокрый снег.
День в регионе ожидается без осадков. Однако уже в среду могут пойти дожди.
1609
·Общество

Зимние осадки заметили в Тарском и Большереченском районах.
Сегодня в Тарском районе Омской области выпал снег. Как сообщает газета «Тарское Прииртышье», снег лежит от села Черняево до деревни Решетниково в Большереченском районе.
Ранее синоптики сообщали, что в ночь на вторник в северных районах Омской области похолодает до –7 градусов. Местами пройдет мокрый снег.
День в регионе ожидается без осадков. Однако уже в среду могут пойти дожди.
1609