Первая очередь ферганского логистического центра введена в работу.

В Омской области ввели в эксплуатацию первую очередь ферганского оптово-распределительного логистического центра «Фрут-Сити». Эту информацию предоставил официальный сайт хокимията Ферганской области.

Этот складской комплекс начали строить два года назад. Уже возведено 6 тысяч кв. м, планируется расширить площадь до 15 тыс. квадратных метров. Узбекистанские инвесторы готовы вложить в проект более 700 млн рублей. В результате жители Омска получат больше свежих овощей и фруктов по выгодным ценам.

На рынке имеется 16 вместительных и удобных ангаров площадью 380 квадратных метров каждый. Эти площадки предназначены для хранения, переработки и продажи овощной продукции в комфортных условиях. Также на территории рынка действуют 72 магазина, предлагающих широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и других товаров повседневного спроса. Центр оборудован 720 парковочными местами для грузовиков.

– Эта современная логистика сыграет важную роль в обеспечении того, чтобы наша натуральная, качественная продукция доходила до потребителей быстро и в наилучшем состоянии, – отметил глава Ферганской области Хайрулло Бозоров.

На территории склада и рынка будет работать более 800 узбеков. Ранее мы сообщали, что для них планируется построить гостиницу.