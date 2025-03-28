Гости из Ферганской области побывали в логистическом фруктово-овощном центре.

Сегодня, 28 марта, в Омск с рабочим визитом приехала делегация из Ферганской области Узбекистана во главе с заместителем хокима региона Нуриддином Мамажоновым. Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко в своем телеграм-канале, первым делом гости посетили логистический центр «Фрут-Сити».

Этот складской комплекс начали строить два года назад. Уже возведено 6 тысяч кв. м, планируется расширить площадь до 15 тыс. квадратных метров. Узбекистанские инвесторы готовы вложить в проект более 700 млн рублей. В результате жители Омска получат больше свежих овощей и фруктов по выгодным ценам.

Кроме того, делегация побывала на заводе «Поликон», где изготавливают оборудование для пищевой промышленности, а потом наведалась на фабрику мороженого «Юнилевер Русь».

Итогом встречи стало обсуждение строительства гостиницы для гостей из Узбекистана.

– Рассмотрим дополнительно создание гостиницы, чтобы создать комфортные места для наших друзей из Узбекистана, – пояснил Андрей Шпиленко.

Региональные власти готовы вложиться в проект.