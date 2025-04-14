Омск оказался в середине рейтинга по потребительскому спросу.

В 2024 году потребительский спрос в России увеличился на 6,4 %, что превышает показатели предыдущего года, когда прирост составил 6,2 %. Эксперты оценивают потребительский спрос как совокупный показатель, включающий оборот розничной торговли, объем платных услуг населению и траты на общественное питание.

В рейтинге регионов по динамике потребительского спроса населения Омская область заняла 52-е место. В 2024 году омичи стали покупать товары и услуги на 5,7 % больше, чем в прошлом году. В среднем один житель Омской области тратит на потребительские товары 34,1 тыс. рублей в месяц. В среднем по России это 43,5 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что за первые 2 месяца текущего года омичи оставили в магазинах 89,4 млрд рублей, а стоимость потребительской корзины в Омске эксперты оценили в 21 384 рубля.