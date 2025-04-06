Такая сумма «набежала» за два месяца. В прошлом году потратили на 8 млрд меньше.

Омкстат привел свежие данные по обороту розничной торговли в Омске за первые два месяца текущего года.

В феврале торговые центры, магазины, супермаркеты и ярмарки получили 44,6 млрд рублей. Сумма оказалась на 1 % ниже январской, но на 0,9 % выше, чем год назад.

Согласно статистике за первые два месяца текущего года омичи оставили в магазинах 89,4 млрд рублей. По сравнению с прошлогодними цифрами оборот вырос на 1,9 %. Так, в январе – феврале 2024 года покупатели потратили в магазинах на 8 млрд меньше. Вероятно, увеличение оборота связано с подорожанием товаров. Не исключено, что оборот увеличился из-за общего подорожания товаров.

Омичи стали больше тратить и на продукты: 47 % против прошлогодних 44,6 %. Помимо этого, в Омскстате подсчитали стоимость потребительской корзины. В перечень включены 83 товара и услуги, данные определяются в расчете на одного человека в месяц. В феврале эта цифра составила 21 384 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,1 %, с начала года – на 2,6 %.