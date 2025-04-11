Минздрав обещает найти решение в случае выселения больниц.

На сайте объявлений «Циан» выставлено на продажу здание в микрорайоне Рябиновка, находящееся по адресу: улица Верхнеднепровская, 267. В нем на первом этаже располагаются подразделения поликлиники№ 6, детской поликлиники № 2 и женской консультации № 2. В объявлении указано, что новый владелец здания сможет использовать его в коммерческих целях.

Как рассказали NGS55.RU в минздраве, медицинские учреждения занимают помещения на первом этаже здания бесплатно уже более десяти лет.

– Планируется встреча руководства минздрава по поводу предполагаемой продажи помещений с арендодателями, заключившими договор. Население микрорайона Рябиновка ни в коем случае без медицинской помощи не останется, у нас есть варианты решений при любом развитии ситуации, – отметили в минздраве.

Также в минздраве уточнили, что, если собственник решит продать недвижимость, больница может быть выселена, но только спустя 30 дней после официального уведомления. Однако на данный момент такие уведомления руководству поликлиники и женской консультации не поступали.