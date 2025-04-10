Ограждение от насекомых не препятствует выпадению детей из окон.

С наступлением теплых дней традиционно учащаются случаи выпадения детей из окон жилых домов. В этом году, к счастью, таких сообщений не поступало. Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграмм-канале призвал омичей принять меры по предотвращению трагедий. Установка на окна специальных фиксаторов, проверка целостности ограждающих конструкций на балконах и лоджиях, уборка мебели, по которой ребенок сможет забраться на подоконник, может предотварить несчастные случаи. Самое главное – не оставлять детей без присмотра взрослых.

– И самое главное – не оставляйте детей одних. Москитная сетка не выдерживает даже веса кота, не говоря уже о ребенке, – заключил мэр.

Напоминаем, что рискуют выпасть из окна не только дети и животные, но и взрослые.