Омск-Информ
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·Происшествия

Жительницу Нефтяников госпитализировали с различными травмами.

Сегодня, примерно в час ночи произошло ЧП. Из окна пятого этажа дома по Нефтезаводской,18 выпала 35-летняя омичка.

В полиции «Омск-информу» уточнили, что жительница многоэтажки выжила, в момент падения она была нетрезвой. Сейчас она в больнице.

– Сообщение о том, что из дома на улице Нефтезаводской, 18 с пятого этажа упала женщина, поступило в полицию в 00:51. Она госпитализирована с различными травмами, – сказали редакции в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка, которая поможет выяснить причину падения. 

·Происшествия

Жительницу Нефтяников госпитализировали с различными травмами.

Сегодня, примерно в час ночи произошло ЧП. Из окна пятого этажа дома по Нефтезаводской,18 выпала 35-летняя омичка.

В полиции «Омск-информу» уточнили, что жительница многоэтажки выжила, в момент падения она была нетрезвой. Сейчас она в больнице.

– Сообщение о том, что из дома на улице Нефтезаводской, 18 с пятого этажа упала женщина, поступило в полицию в 00:51. Она госпитализирована с различными травмами, – сказали редакции в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка, которая поможет выяснить причину падения. 