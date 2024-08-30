Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку.

Во вторник, 27 августа, в Омске произошел несчастный случай с ребенком.

Как уточнили в региональном Следкоме, 2-летняя девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна со второго этажа. Малышка оказалась в больнице.

Силовики проводят проверку.

·Происшествия

Ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку.

Во вторник, 27 августа, в Омске произошел несчастный случай с ребенком.

Как уточнили в региональном Следкоме, 2-летняя девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна со второго этажа. Малышка оказалась в больнице.

Силовики проводят проверку.