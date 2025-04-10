Статую генералиссимуса в Омске вырезали из дерева и покрасили.

Омские коммунисты рассказали об установке памятника Сталину. Как уточнил телеканал Обком ТВ, ростовой монумент расположился на выезде из города на ул. 10 лет Октября, на территории известного кафе «У Вартана». А напротив располагается Старо-Восточное и Ново-Еврейское кладбища. Статуя генералиссимуса вырезана из дерева и покрашена защитной краской.

Помощник депутата Государственной думы Андрея Алехина, второй секретарь комитета Омского областного отделения КПРФ Иван Федин рассказал про памятник в своих соцсетях.

– В Омске установлены две фигуры Колчака в популярных туристических местах, где омичи и гости города лицезреют военного преступника во всей красе. И в то же время 80 лет Победы мы отмечаем в городе трудовой доблести без фигуры Иосифа Сталина, – сказал Федин. – Если бы не частный предприниматель Вартан, мы бы в Омске не смогли поклониться Иосифу Сталину. Спасибо частной инициативе.

Иван Федин добавил, что это большое благородное дело и благородный порыв.