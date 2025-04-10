Два объекта образования в Омской области отремонтируют за 135 млн рублей.
Ремонт Новосанжарской школы в Русско-Полянском районе собирается выполнить ООО «Данстрой» из Омска, имеющее опыт выполнения аналогичных работ в школах региона. Эта строительная фирма, возглавляемая Алексеем Тимохиным, а учрежденная Владимиром Толмачевым, стала единственным участником тендера. Работы будут выполнены по начальной стоимости контракта – 73,88 млн рублей.
Капитальным ремонтом детского сада комбинированного вида № 87 на улице Рождественского в Омске займется ООО «Архитектурно-строительная компания «Монолит», руководимое Андреем Мезенцевым. Данный контракт вызвал интерес среди строителей, и на аукцион с первоначальной стоимостью 67,42 млн рублей поступили две заявки. Победившая компания предложила цену 61,99 млн рублей, тогда как ее соперник – 62,33 млн рублей.
Ранее сообщалось, что финансирование для капитального ремонта этих объектов Омская область получила из федерального бюджета.