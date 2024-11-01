Работы проведут в ближайшие два года.
С 2025 по 2027 год в Омской области планируют обновить 46 зданий учебных заведений по программе капремонта. Как рассказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, это будет 9 колледжей, 16 детских садов и 21 школа.
В городе отремонтируют шесть детсадов (87, 168, 211, 279, 338, 369) и три школы (13, 35 и 116). Остальные школы и детские сады располагаются в районах. Их список можно посмотреть здесь.
Отметим, что в этом году на капремонт в Омске уже закрыли школы № 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133 и лицей № 29. В некоторых учебных заведениях работы продлятся два года.