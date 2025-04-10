Родные не видели его с воскресенья.

В Омске пропал 21-летний Владислав Коровин. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 6 апреля около 17:00 он ушел из дома на улице Дмитриева и не вернулся.

Приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза. Был одет в черные джинсы, черную толстовку, черные кроссовки с разными шнурками.

Тех, кто видел парня, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08 или 102.