В горсовете выяснили, что чаще всех вырубают зеленые насаждения хозяйствующие субъекты.

Сегодня, 9 апреля, на заседании комитета городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования рассказали, как и кому можно снести дерево в Омске.

Выдает разрешение на снос специальная комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Каждый конкретный случай прописан – это если деревья и кустарники попадают в зону строительства, в зону реконструкции, прокладки коммуникаций, строительства капитальных объектов, размещение некапитальных нестационарных сооружений, нестационарных торговых объектов.

В 2024 году выдано 15 935 разрешений на снос деревьев, из них 2600– бюджетным учреждениям, где действительно обрушение старых деревьев может привести к ЧП, 13 255 – всем остальным, в их число входят юридические и физические лица.

Существует закрепленная законодательством норма площади озеленения для городов. Так, на одного жителя должно произрастать не менее 20 кв. м деревьев и кустарников.

– В Омске такой норматив составляет 100 метров зеленых насаждений, – пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Михаил Горчаков.

Все ли разрешения на снос были исполнены, администрация города не в курсе. О выполненных работах им не отчитываются.